Discoteche, "Nessuno ballerebbe con la mascherina". E tu? Di' la tua. VOTA

Mascherina in discoteca. Si o no? Quante polemiche e quanto inchiostro dedidacato all'argomento. La politica e l'opinione pubblica ormai discutono da settimane. Ma ora con l'avanzare della campagna vaccinale e la bella stagione, i gestori delle sale da ballo - così venivano chiamate una volta - premono per il via libera a qualsiasi costo. In compagnia certo di tanti giovani (e meno giovani) che non vedono l'ora di tornare a scatenarsi. L'idea del governo è quella di permettere l'accesso in discoteca con il Green pass vaccinale e con la mascherina.

“Mi pare una splendida notizia, nel senso che segna almeno la ripartenza di un settore che da un anno e mezzo è praticamente sparito”, ha commentato all’Adnkronos, dj Linus, sulla possibilità di riapertura delle discoteche ai clienti che esibiranno il Green Pass vaccinale all’ingresso. “Però trovo ridicolo anche solo pensare che i ragazzi ballino con la mascherina - aggiunge il direttore artistico di Radio Deejay - Porla come misura sarebbe un atto di ipocrisia, sappiamo tutti che nessuno sarebbe in grado di farla rispettare”.

VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT Discoteca, per i dj Linus e Cecchetto la mascherina non la porterebbe nessuno. Tu pur di andare a ballare accetteresti di indossarla? VOTA

Claudio Cecchetto, storico dj e produttore musicale, commenta, sempre all’Adnkronos afferma che sull’uso delle mascherine in discoteca ha "qualche perplessità" e aggiunge che "i ragazzi ballerebbero con questo dispositivo i primi giorni, ma poi si stuferebbero. Dovrebbe bastare il certificato con la vaccinazione, va a finire che uno sviene per il caldo e perché non respira, piuttosto che stare male per il Covid”. Ema Stokholma, dj e conduttrice radiofonica, risponde con una battuta: “La mascherina in discoteca? In tempi non sospetti ho indossato outfit ben peggiori e probabilmente anche la mascherina, ancora prima del Covid”. “Personalmente - commenta - credo che questo dispositivo di protezione lo metterò ovunque, ormai, sui mezzi pubblici così come nei supermercati e anche nelle discoteche, non ci vedo nulla di strano”.