Dpcm e zone rosse, Conte in conferenza stampa spiega tutte le nuove misure

"Nessuna regione in area verde. La pandemia corre. I numeri sono raddoppiati". Così il premier Conte ha spiegato le misure adottate nel nuovo Dpcm, le cui restrizioni saranno in vigore da venerdì 6 novembre. "Non abbiamo alternative, dobbiamo congelare questa impennata della curva di contagio, dobbiamo tenere duro". Se introducessimo misure uniche in tutta Italia avremmo un duplice effetto negativo: non adottare misure efficaci dove c'e' maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione e' meno grave".

L'Italia viene divisa in tre fasce in base alle condizioni di rischio. Le regioni sono così suddivise:

Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, MArche, Molise, Sardegna, Toscana, Trento e Bolzano

Area arancione: Puglia e Sicilia

Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta

"Le ordinanze del ministro della Salute non saranno arbitrarie o discrezionali perche' recepiranno l'esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente" con i "rappresentanti delle Regioni", ha sottolineato Conte. "Gia' questa settimana porteremo in Consiglio dei ministri, dovremo farcela gia' domani sera, un nuovo decreto legge" per i ristori. E ancora: "Il rimpasto è un tema che non mi interessa".

Covid: le misure per "area gialla"

Queste le misure previste dal Dpcm nelle zone qualificate come "area gialla": - Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessita' e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessita'. - Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. - Chiusura di musei e mostre. - Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilita' e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le universita', salvo alcune attivita' per le matricole e per i laboratori. - Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. - Sospensione di attivita' di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie. - Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto e' consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. - Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.