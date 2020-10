Ecco i “pericolosi estremisti”: una bambina che difende suo papà

Che la forza di questa immagine possa contrastare le menzogne di chi vorrebbe rappresentare tutti i manifestanti come gruppi di “pericolosi estremisti. I violenti che devastano le città sono nemici di questi italiani e sono perfettamente funzionali a questo governo di incapaci, ipocriti e inetti. Commercianti, ristoratori, lavoratori e categorie di ogni tipo sono scese in piazza per rivendicare il sacrosanto diritto a vivere e lavorare dignitosamente.