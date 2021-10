Green Pass, la app per le aziende. Verifica automatica tramite codice fiscale

Green Pass, la app per le aziende. Verifica tramite il codice fiscale

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Preoccupa la variante delta, considerata sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale. Per questo il governo ha deciso di accelerare con l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, per incentivare la gente a vaccinarsi. La misura scatterà dal prossimo 15 ottobre, e proprio per quella data - si legge sul Corriere della Sera - dovrebbe entrare in funzione una nuova App che consentirà la verifica asincrona dei codici fiscali dei dipendenti. Così si eviterebbe il controllo quotidiano di tutti i documenti.

Sarebbe possibile - prosegue il Corriere - tramite un’applicazione realizzata dalla società Ict controllata dal ministero del Tesoro, al vaglio del Garante della Privacy. La novità è contenuta in una bozza di decreto epotrebbe consentire di verificare milioni di green pass all’unisono (alcune stime parlano di oltre 15 milioni di dipendenti interessati) evitando il più possibile code e tensioni all’ingresso di uffici e fabbriche. Lo strumento,rilevano fonti, sarebbe la naturale evoluzione dell’applicazione Verifica C19 già usata dagli esercenti e nelle scuole pubbliche e private per il controllo del QrCode agganciato al certificato verde del personale in servizio nei nostri istituti.