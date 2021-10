Green Pass, Sbarra (Cisl): "Governo valuta tagli sul costo dei tamponi"

Green Pass, sindacati a Palazzo Chigi. Il leader della Cgil Landini sui tamponi calmierati: "Si valuti di ridurre i costi"

E’ terminato l’incontro a Palazzo Chigi tra Mario Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil. All'incontro hanno partecipato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Sul tavolo il provvedimento per la sicurezza sul lavoro.

Maurizio Landini (Cisl), sul tema del Green Pass nelle aziende, che da domani 15 ottobre sarà obbligatorio, ha detto: "Abbiamo colto l'occasione per segnalare al governo" la necessità di "un abbassamento molto forte del costo del tampone e che si potenzi il credito di imposta che permetta alle imprese di affrontare la spesa", ha detto Landini.

"Personalmente - ha ribadito - penso che sarebbe un fatto molto importante che le imprese tutte, non solo qualcuna come sta succedendo, assumessero l'onere del pagamento del tampone per tutti i lavoratori".

"Sul Green Pass abbiamo chiesto al governo di valutare l'opportunità di ridurre ulteriormente i costi dei tamponi e di sostenere impresa e lavoro sul tema della salute e sicurezza. Il presidente del Consiglio ci ha assicurato che nelle prossime ore il governo deciderà anche eventuali iniziative in questo senso", ha confermato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra.

Dl fisco: entrano Cig e rifinanziamento indennità quarantena

Il segretario generale Cisl Sbarra al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi, si è poi epsresso sul dl fisco. “Nel decreto fiscale ci sarà la proroga della cig per alcuni comparti, come il terziario, i servizi, il commercio, il tessile e il sistema della moda per scongiurare altri licenziamenti e si rifinanziano le indennità di malattia per le persone in quarantena. Quindi il primo giudizio é positivo su questo pacchetto di misure che il governo ci ha annunciato”.