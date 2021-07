Green pass, varo decreto su scuola e trasporti rinviato di una settimana

Green pass per scuola e trasporti, il varo del decreto atteso nel Consiglio dei ministri di domani 29 luglio è rinviato di una settimana: slittano i provvedimenti del governo sull'utilizzo della tessera verde

Il Cdm atteso per domani 29 luglio non ci sarà. Sui mezzi di trasporto e per i viaggi di lunga percorrenza, nonché la stretta sull'obbligo al pass verde per docenti e personale scolastico, temi di frizione tra i partiti, si deciderà la prossima settimana, confermano fonti dell'esecutivo. Dalle stesse si apprende che Draghi ritiene necessari, prima di procedere, approfondimenti sullo stato della campagna vaccinale. Una cabina di regia ad hoc si potrebbe tenere all'inizio della prossima settimana, prima del Cdm che varerà i nuovi provvedimenti.