Green Pass, record di certificati scaricati: oltre un milione

Green Pass scaricati in Italia, è record: oltre 1 mln di certificati. Un boom legato all'aumento esponenziale dei tamponi

Mentre a Trieste prosegue in queste ore la protesta No Green Pass dei portuali, una parte trasferitasi al Porto Vecchio, si registra un record di Green Pass scaricati. Oltre un milione in 24 ore, per l'esattezza 1.049.384. Il dato emerge dalla piattaforma del Governo sulla certificazione verde. Un boom legato quasi esclusivamente all'aumento esponenziale dei tamponi: 914.702 i test negativi collegati ai Green pass di ieri, a fronte di 130.170 certificati scaricati dopo la vaccinazione. In totale sono 102.082.576 i Green Pass emessi.

Portuali Trieste: "Non abbiamo mai revocato gli scioperi"

A Trieste proseguono le proteste dei portuali, tra il Porto Vecchio e la piazza, dove chi è rimasto ha trascorso la notte. Gli scioperi generali indetti dalla Fisi e dalla Confsafi, ai quali il Coordinamento dei lavoratori portuali triestini ha aderito con l'astensione dal lavoro dal 15 al 20 ottobre "risultano tuttora validi, mai revocati" e dunque non sono "illegittimi", ha precisato il Clpt in una nota diffusa stamattina via Fb, che invita "a porre fine a una pratica di diffusione di notizie false che è palesemente lesiva dei diritti democratici dei lavoratori e antisindacale". Il Coordinamento ha diffuso per questa ragione lo screenshot scattato dal sito della Commissione di Garanzia sugli Scioperi, sezione calendario degli scioperi.

Per sabato è prevista la presenza del ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, che dovrebbe incontrare una delegazione di manifestanti. Nel pomeriggio di ieri, una parte di contestatori aveva tentato di proseguire il presidio al Varco 4 del Porto, sgomberato la mattina dalle forze dell'ordine. Scontri ne sono seguiti fino a sera. Mentre nella giornata di oggi il Varco è presidiato da uomini e mezzi di polizia e carabinieri che sostano nei pressi e nell'area circostante. Sul posto ci sono pochi manifestanti, una ventina, che sono stati allontanati quando hanno tentato di raggiungere il parcheggio o lo spazio davanti al Varco stesso.

Parzialmente bloccata la strada dei Campi Elisi che conduce all'ingresso del Porto. Il Varco 1 regolarmente aperto garantisce il procedere delle usuali attività portuali.