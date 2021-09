Il Green Pass? Agli italiani serve anche per gli incontri galanti...

E se la leva più efficace per convincere gli italiani a vaccinarsi fosse la possibilità di avere più incontri galanti?

E’ quanto emerge dai dati forniti dalla app di incontri Inner Circle: gli utenti italiani sono quelli che più frequentemente (69%) hanno attivato il badge “sono vaccinato” sul proprio profilo. Meno dell’1% dichiarano invece apertamente l’intenzione di non vaccinarsi.

Possedere o meno il Green Pass dà accesso a servizi e momenti di socialità, tra i quali non si devono certo dimenticare gli incontri galanti per chi è single o per chi, pur essendo in coppia, cerca l’emozione di una scappatella.

Su diverse app di incontri è quindi stata introdotta la possibilità di applicare un badge al proprio profilo, per indicare se si è ricevuta la vaccinazione, specificando anche il numero delle dosi.

Inner Circle ha fornito ai suoi oltre 3.5 milioni di iscritti una funzione analoga, che permette di scegliere tra quattro opzioni:

● Sono vaccinato con entrambe le dosi

● Sono in attesa della seconda dose

● Penso di vaccinarmi

● Non mi vaccino

A pochi mesi dal lancio di questa funzione, Inner Circle attesta che l’Italia ha la maggiore percentuale di iscritti che hanno aggiunto il nuovo badge “vaccinazione fatta” (69%).

E non finisce qui: il 58% degli iscritti italiani ha deciso di attivare il bollino a prescindere dallo status del loro vaccino. A dimostrazione che gli italiani non solo si stanno vaccinando, ma sono fieri di condividere il proprio status sulla app e lo ritengono un elemento utile per puntare a un dating migliore.

“Il nuovo badge consente ai single di essere più trasparenti quando si crea una connessione con altri. È evidente che il tema della sicurezza rappresenta una priorità in questo tipo di situazioni e il bollino dà la possibilità ai nostri iscritti di prendere decisioni maggiormente consapevoli quando scelgono di incontrarsi dal vivo. Abbiamo avuto un riscontro molto positivo a questa funzione su scala globale. Non meraviglia che sia stata recepita benissimo soprattutto in Italia, uno dei paesi con il numero di vaccinati più elevato” ha commentato il CEO David Vermeulen.

Per alcuni single, scoprire che un potenziale interesse amoroso non è vaccinato può raffreddare subito l’inizio di un date. Una ricerca su oltre 1.000 single italiani condotta dall’app ha rivelato che il 67% degli intervistati ci penserebbe due volte prima di andare ad un appuntamento con qualcuno che rifiuti di vaccinarsi. I risultati mostrano che meno dell’8% degli intervistati considererebbe di uscire con un “No Vax”. Anche nel caso in cui la relazione fosse già avviata, il 68% degli intervistati considererebbe di interrompere i rapporti qualora il partner manifestasse l’intenzione di non vaccinarsi.