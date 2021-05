Riaperture, il calendario delle Regioni in zona bianca

L'Italia si appresta a diventare tutta "bianca". Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise raggiungeranno la fascia con minor rischio a partire dal 1 giugno. Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia e la Provinca Autonoma di Trento invece fanno il conto alla rovescia: tra tre settimane (precisamente il 14 giugno) diventeranno zona bianca se l’incidenza settimanale continuerà ad essere inferiore ai 50 casi per 100mila abitanti. Le Regioni che si troveranno in questo scenario vedranno scomparire il coprifuoco e anticipate tutte le riaperture previste nelle prossime settimane per chi è in giallo. Il 7 giugno invece sarà il turno di Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo.

Di seguito i dati dell'incidenza di tutte le Regioni: Valle d'Aosta 78,4, Campania 65,2, Basilicata 61,5, Calabria 60,8, Provincia di Bolzano 59, Toscana 58,7, Marche 54,8, Sicilia 53,1, Puglia 49,3, Piemonte 48,5, Lazio 46,2, Lombardia 45,3, Provincia di Trento 45,1, Emilia-Romagna 45,1, Abruzzo 34,6, Veneto 29,7, Umbria 28,2, Liguria 27,5, Friuli Venezia Giulia 17,2, Sardegna 12,8, Molise 12,3.