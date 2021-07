Long Covid, patologia che colpisce il 10% dei "guariti". In italia in 400mila

Long Covid, patologia che colpisce il 10% dei "guariti". Le cure

Il Coronavirus continua a far paura in Italia, anche a chi dalla malattia è clinicamente guarito, con un tampone negativo che lo certifica. La nuova patologia si chiama "Long Covid" e colpisce il 10% delle persone non più positive. Uno strascico, - si legge sul Corriere della Sera - a volte invalidante, di quella originaria. Il riconoscimento ufficiale in Italia è attestato dal primo rapporto pubblicato il 1 luglio dall’Istituto superiore di sanità, coordinatore il geriatra Graziano Onder. Il decreto Sostegni-bis di maggio ha introdotto un’esenzione specifica per questa nuova «voce». Il servizio sanitario riconosce ai pazienti la gratuità di esami specifici.

Secondo uno studio inglese - prosegue il Corriere - il 10 per cento dei guariti, dopo quattro settimane dal tampone negativo, soffrono di questa condizione che a due mesi tarpa le ali e impedisce la piena ripresa al 5 per cento dei guariti dalla sindrome respiratoria data dal Sars-CoV-2. In Italia parliamo di almeno 200-400 mila persone. "L’approccio con questi malati - spiega Onder - deve essere multidisciplinare, personalizzato, modulato tenendo conto della varietà delle condizioni». Il primo punto di riferimento dovrebbe essere il medico di famiglia cui spetta valutare l’opportunità di approfondimenti in centri dedicati alla sindrome.