Ministro della Salute australiano ricoverato.Ma il vaccino Covid non c'entra

Greg Hunt in ospedale pochi giorni dopo il vaccino Covid. Ma la diagnosi esclude il vaccino

Il ministro della Salute australiano si sta riprendendo in ospedale dopo una grave infezione batterica scoperta nella gamba. Greg Hunt è stato ricoverato in ospedale martedì (poche ore dopo che il premier vittoriano Dan Andrews è stato ricoverato in terapia intensiva in seguito a una terribile caduta). È stato trattenuto durante la notte sotto osservazione, e gli sono stati somministrati antibiotici e liquidi dal personale dell'ospedale. Ora resta in ospedale ancora per alcuni giorni ma è già in fase di ripresa, come si legge sul DailyMail.

Se in un primo momento si era sospettata una correlazione tra le condizioni mediche di Hunt e il vaccino Covid-19 che il ministro aveva ricevuto pochi giorni prima, è stato smentito che il ricovero sia collegato al vaccino. Insieme al segretario del Dipartimento della Salute Brendan Murphy, Hunt è stato tra i primi a ricevere la vaccinazione AstraZeneca in una clinica di Melbourne domenica. "Durante la notte, i test hanno confermato che la diagnosi del ministro Hunt è un'infezione batterica alla gamba", ha fatto sapere mercoledì mattina una dichiarazione dell'ufficio di Hunt. "Il ministro sta migliorando e sarà dimesso nei prossimi giorni e prevede di tornare al lavoro la prossima settimana".