Omicron, Cts: "Tamponi positivi falsi per il Green Pass. Farmacisti corrotti"

Vaccini, Figliuolo: "Corsia preferenziale per non immunizzati over 50"

La variante omicron dilaga in Italia. Il ceppo sudafricano del Coronavirus ha ormai colpito circa 2 mln di persone nel Paese e gli ospedali sono tornati sotto pressione, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Il generale Figliuolo ha deciso di accelerare ulteriormente la campagna vaccinale, soprattutto per la fascia degli over 50, quelli che non potranno più rifiutare l'immunizzazione, specie per poter lavorare. Il rimbalzo delle prime dosi - si legge sul Corriere della Sera - è spinto (anche) dall’obbligo vaccinale. Una tendenza che si osserva da qualche giorno e segnala come la svolta impressa dal governo nell’ultimo decreto stia riuscendo man mano a ridurre il numero dei non vaccinati. Un piano che prevede l’apertura degli hub vaccinali anche di notte. Con linee dedicate (senza prenotazione) per gli over 50. Intanto dal Cts arriva un nuovo preoccupante segnale d'allarme. Secondo Fabio Ciciliano, uno dei membri del comitato tecnico scientifico, i dati provenienti dalle farmacie sono a volte non veritieri.

"La semplificazione dell’impianto normativo sulla diagnostica dei casi positivi, - spiega Ciciliano al Corriere - se da un lato facilita la gestione complessiva degli isolamenti (basta la positività al semplice tampone antigenico) dall’altro può aprire a potenziali criticità dovute al tentativo di corruzione di farmacisti compiacenti. Ci sono segnalazioni da varie città. Basta registrare in piattaforma tamponi surrettiziamente positivi al fine del rilascio del Green Pass successivo all’esecuzione di un secondo tampone negativo e si elude uno dei più importanti sistemi di vigilanza sull’epidemia. Comportamenti disonesti e sanzionabili penalmente con gravi ripercussioni sui farmacisti compiacenti e su chi li preme".

