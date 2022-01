Omicron, il sindaco va a fare il vigile. Comando decimato, tutti in quarantena

Omicron, il sindaco diventa vigile per fronteggiare l'emergenza

La variante omicron avanza ad un ritmo impressionante in Italia. Lo sa bene il sindaco di Striano un paesino alle porte di Napoli, costretto agli straordinari per fronteggiare l'emergenza. Antonio Del Giudice - si legge sul Giornale - è diventato infatti anche il primo sindaco-vigile d’Italia. Il motivo? Il Covid, per malattia o quarantena, ha posto forzatamente ai domiciliari tutto il comando di polizia municipale. Quindi il sindaco ha fatto di necessità virtù, armandosi di fischietto e paletta. Così bardato è sceso in strada a dirigere il traffico. Non si sa, al momento, se ha elevato pure qualche contravvenzione, ma certo le cronache locali annotano che è "attivo nei controlli sul territorio".

Attualmente - prosegue il Giornale - i positivi a Striano sono 370 su 8 mila abitanti, ce ne sono anche al comando dei vigili urbani e proprio questa situazione di difficoltà ha fatto sì che Del Giudice si sostituisse agli agenti. Nel frattempo a Striano la quarta ondata del virus rischia di compromettere anche altri servizi. Ad esempio, nel comparto dei trasporti pubblici il personale è già stato dimezzato dall’emergenza Omicron, costringendo le aziende a un drastico taglio delle corse.

