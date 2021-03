Palermo, morta a 46 anni per trombosi. 7 giorni prima aveva fatto AstraZeneca

Palermo: morta a 46 anni per trombosi. "Nell'anamnesi una dose Astrazeneca"

Cinzia Pennino, un'insegnante di 46 anni, ricoverata dal 24 marzo in terapia intensiva al Policlinico 'Paolo Giaccone' di Palermo per una trombosi, è morta nel reparto di rianimazione dell'ospedale palermitano. La donna era arrivata al Policlinico circa una settimana dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca, "in condizioni molto critiche con trombosi profonda estesa e una storia anamnestica- spiegano dall'ospedale- nella quale è presente anche una somministrazione vaccinale, proveniente dall'ospedale Buccheri La Ferla". Trasferita in terapia intensiva "in disfunzione multiorgano", nonostante i trattamenti e le cure prestate dai sanitari l'insegnante è morta nella mattinata di ieri 28 marzo. Il Policlinico di Palermo ha segnalato il caso all'Aifa e alla magistratura.