Parigi, il “convoglio della libertà" contro il Green Pass. Scontri con polizia

Il “convoglio della libertà' sfila sugli Champs Elysees contro le restrizioni anti-Covid. Scontri con polizia

La polizia francese ha lanciato lacrimogeni sugli Champs Elysee contro i manifestanti che si oppongono al passaporto vaccinale, giunti da tutta la Francia emulando la protesta dei "convogli della liberta'' lanciata dai camionisti in Canada. Lo riferiscono i media locali, aggiungendo che ai manifestanti non e' stato permesso di bloccare l'area intorno all'Arco di Trionfo.

IL PREFETTO DI PARIGI HA TRANSENNATO TUTTA LA CITTÀ CONTRO L'INVASIONE DEI CAMIONISTI PER LA PRESA DELLA BASTIGLIA pic.twitter.com/UkIupC0OVV — El Gusty ⭐⭐⭐ 🧱 (@ElGusty99523701) February 12, 2022

Le forze dell'ordine sono intervenute, infatti, per disperdere i manifestanti che sono riusciti ad arrivare fino al centro di Parigi nonostante i divieti. "Nessun blocco sarà tollerato", aveva fatto sapere la polizia, rilanciando gli ordini del prefetto. I veicoli sono stati bloccati in diversi punti di accesso della capitale, ma alcuni manifestanti a piedi hanno raggiunto gli Champs-Elysee. Finora sono state multate con verbale 337 persone, 14 quelle fermate. Tensioni sono segnalate anche a place d'Italie.

