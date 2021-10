Pochi vaccini e variante Delta: nuovo lockdown. Mazzata per l'economia lettone

Lockdown totale dal 21 ottobre al 15 novembre, anche se sarà una mazzata per l'economia: la Lettonia ha l'incidenza di Covid più elevata nel mondo

L'incubo del Covid volge al termine? Non certo in Lettonia. Il Paese con l'incidenza di Covid più elevata nel mondo è, anzi, costretto a tornare in lockdown totale.

Dal 21 ottobre al 15 novembre verranno chiuse tutte le attività economiche non essenziali, inclusi negozi, ristoranti, cinema, teatri, palestre e piscine oltre alle scuole. Dalle otto di sera alle cinque di mattina non si potrà uscire di casa per nessun motivo mentre nelle restanti ore della giornata lo si potrà fare solo per motivi urgenti.

La scelta avrà ripercussioni nefaste sull'economia nazionale, ma si è resa necessaria: con un'incidenza pari a 1.266 casi per centomila abitanti in quattordici giorni, entro la fine di ottobre le strutture sanitarie arriveranno al collasso, senza un intervento di emergenza.

Le rigide temperature autunnali e la diffusione della variante Delta hanno peggiorato un quadro già negativo per via dei ritardi nella campagna vaccinale, nonché dalla diffidenza dei cittadini in seguito alle polemiche su AstraZeneca.

Al momento solo il 49% della popolazione è completamente vaccinata ed il 53,% ha ricevuto almeno una dose.