Ranieri guerra, la rete: "Dimissioni, invece di rispondere filmava cronista"

Si allarga l’inchiesta di Report sul “piano pandemico italiano non aggiornato”. Nel mirino Ranieri Guerra, ex direttore generale del Ministero della Salute, oggi direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità. Secondo quanto raccontato nella puntata di ieri sera, i ricercatori dell’Oms avrebbero subito pressioni da Ranieri Guerra sul rapporto da compilare sullo stato della pandemia in Italia. Sempre secondo una fonte della trasmissione, anche il ministro Speranza e il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro sarebbero stati infastiditi dal dossier: avrebbero voluto essere informati prima. Clamore e indignazione sono dilagatii in rete per le immagini trasmesse di Report, in particolar modo quando il direttore vicario dell’Oms Ranieri Guerra, ha respinto tutte le domande e ha cominciato a filmare con il proprio smartphone il cronista che gli porgeva domande sulla questione.

Intanto la procura di Bergamo fa sapere che non ci saranno indagini sull’Oms e su strutture tecniche italiane. “Non c’è nessun braccio di ferro con chicchessia”, ha detto all’Ansa il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani. Il procuratore è stato interpellato in merito al caso della mancata testimonianza di alcuni ricercatori dell'Oms convocati come testi la scorsa settimana unicamente in relazione agli accertamenti sull'esistenza o meno di un piano pandemico in Italia. La deposizione è ''saltata' in quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invocato l’immunità diplomatica.

