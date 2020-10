Redemsivir, arrivano 500mila dosi: l'Ue sigla l’accordo con Gilead

La Commissione europea ha firmato un contratto quadro di appalto congiunto con la società farmaceutica statunitense Gilead per la fornitura di un massimo di 500.000 dosi di Remdesivir per il trattamento del Covid-19. Hanno firmato l'accordo tutti i paesi dell'Ue, i paesi dello Spazio economico europeo, il Regno Unito e sei paesi candidati e potenziali candidati. Tutti i paesi partecipanti possono ora inoltrare l'ordine di procurarsi direttamente Veklury. Rdemsivir "è in questa fase l'unico medicinale con un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata nell'UE per il trattamento di pazienti Covid-19 che necessitano di fornitura di ossigeno", fa sapere la Commissione.

Secondo Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare "Oggi garantiamo l'accesso a Remdesivir per il trattamento di un massimo di 500.000 pazienti. Non stiamo lasciando nulla di intentato nei nostri sforzi per garantire che siano disponibili terapie sicure ed efficienti contro Covid-19. Attraverso i nostri appalti congiunti dell'Ue, stiamo consentendo ai paesi di tutta Europa di unire le forze e ottenere l'accesso ad attrezzature e medicinali vitali. Siamo sempre piu' forti insieme, e questa e' la solidarieta' europea in azione contro Covid-19 ".

Si tratta di un accordo importante perchè il medicinale ha iniziato a scarseggiare negli ospedali europei. Colpa anche degli Stati Uniti che ne hanno fatto incetta. Il remdesivir è l'unico farmaco antivirale efficace (in parte) contro il coronavirus. A luglio gli Stati Uniti hanno acquistato tutta la produzione dell'azienda di casa, la Gilead, fino al 30 settembre. Oggi, conferma Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco: "Il fabbisogno supera la disponibilità. Il rischio di carenza è forte".

