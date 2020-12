Sanità, Sileri attacca Speranza. "Tanti colpevoli. Voglio dimissioni e scuse"

Sul mancato aggiornamento del piano pandemico italiano adesso al ministero della Salute è cominciato un vero scontro. Ad accenderlo è stato il vice ministro Pierpaolo Sileri, esponente del M5s. Il grillino ha chiesto nei giorni scorsi le dimissioni del segretario generale, Giuseppe Ruocco. Di fatto - si legge sulla Stampa - un fedelissimo di Speranza. "La colpa del mancato aggiornamento del piano pandemico è dei direttori della prevenzione che si sono avvicendati in questi 13 anni e hanno scritto un piano per la pandemia influenzale senza mai né applicarlo e nemmeno aggiornarlo alla luce delle epidemie che si sono succedute in tutto questo tempo, come sars, mers, aviaria".

"Il programma Report - prosegue Sileri - ha puntato il dito contro l’attuale vice direttore della sezione europea dell’Oms, Ranieri Guerra. Ma qui c’è una sciatteria e un pressapochismo generalizzati, persone che hanno mandato a morire centinaia di medici e infermieri, ai quali nessuno ha mai fatto un corso ed eseguire una esercitazione. Le dimissioni e le scuse me le aspetto da tutti coloro che in questi anni il Piano se lo sono passato di mano. Con il Ministro non ne ho ancora parlato. Voglio sperare la pensi come me".