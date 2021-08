Scuola, mascherine fp2 gratis a studenti delle superiori. Per chi usa i mezzi

Scuola, mascherine fp2 gratis agli studenti. Per chi usa i mezzi

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Preoccupa la variante delta, ormai dominante su tutto il territorio. Tornano ad essere sotto pressione gli ospedali, sia i reparti ordinari che quelli di terapia intensiva. La campagna vaccinale ha subito una frenata a causa delle vacanze estive e il ritorno a scuola a settembre si avvicina. Per questo il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza, ha deciso di fornire - si legge su Repubblica - le mascherine Fp2 gratis agli studenti che utilizzano i mezzi pubblici per andare a scuola. Da settembre, con il via libera del Cts, saranno distribuite gratis le protezioni più efficaci e sicure per gli over 14 che per raggiungere licei e istituti usano i mezzi pubblici.

A cominciare - prosegue Repubblica - dalle aree metropolitane, più grandi, più abitate e dunque con i bus più sovraffollati: Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari, Genova, Venezia, Bologna, Reggio Calabria. Il progetto sarebbe però quello di diffondere in tutte le città le Ffp2. Secondo uno studio dell’Istat, nell’ultimo anno pre-pandemia, il 2019, erano 3 milioni e mezzo gli studenti che andavano e tornavano da scuola con bus e metro. Causa Covid lo stesso istituto stima per quest’anno tra il 10 e il 20% di giovani passeggeri in meno. Si tratta comunque di distribuire circa 3 milioni di mascherine, ogni giorno, per cinque giorni alla settimana. Oltre a quelle chirurgiche che arriveranno alle scuole per i bambini dai 6 anni in su, i docenti e il personale.