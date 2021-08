Sicilia zona gialla da lunedì, l'annuncio di Speranza: è la prima regione

Sicilia in zona gialla da lunedì, il ministro Speranza: "Il virus non è ancora sconfitto"

I numeri parlavano già chiaro, ma ora è arrivata l’ufficialità: da lunedì la Sicilia è in zona gialla. “Ho appena firmato una nuova ordinanza che porta la Sicilia in zona gialla. È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi”, ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ed è la prima regione a effettuare un cambio colore dalla fine di giugno, quando tutta Italia passò in zona bianca. Nell’estate sono stati rivisti i parametri che fanno scattare il passaggio da una fascia a un’altea, e la Sicilia registra numeri da zona gialla, con un 19,4% di occupazione di letti in area medica (contro il 15%) e il 12,1% in terapia intensiva (la soglia è 10%).

Secondo il monitoraggio dell’Iss di oggi, la regione è anche classificata a rischio moderato ma con "un'alta progressione di escalation nei prossimi 30 giorni".E la Sicilia è tra quelle che registrano dati più bassi relativi alla popolazione vaccinata: il 55,2% ha ricevuto entrambe le dose contro il 62% della media italiana e solo l'8,4% è in attesa della seconda dose.

Dopo la Sicilia, l’osservato speciale è la Sardegna con un tasso di occupazione delle terapie intensive all’11% e con un’occupazione del 14% dei reparti ordinari. La regione per ora è salva, ma per un soffio. Il resto del Paese resta in zona bianca. L'Rt continua a scendere e tocca l’1,01 contro l’1,1 della scorsa settimana.