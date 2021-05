Sondaggi, gli italiani bocciano i virologi: "Sulle riaperture hanno toppato"

"Alcuni medici in occasione delle riaperture avevano prefigurato un aumento dei contagi che non si è verificato. Secondo lei hanno sagliato o avevano delle ragioni per fare quelle previsioni?". E' quanto ha chiesto Termometro Politico nel sondaggio settimanale.

La maggioranza degli intervistati riconosce l'errore degli esperti: di questi una metà (33,1%) ha risposto "credo siano stati fatti in buona fede, è solo per i vaccini che non c'è stata una nuova ondata" mentre l'altra metà (35,4%) lo condanna e basta, rispondendo: "Hanno sbagliato, si sono comportati male come altre volte con supponenza dimostrando anche poca competenza". C'è poi un 15,4% che approva le previsioni fatte dai medici e non esclude un aumento dei contagi nelle prossime settimane. Le riaperture annunciate, la campagna di vaccinazione a pieno ritmo e il calo dei contagi, fanno crescere la fiducia degli italiani nel premier Draghi. Il presidente del Consiglio raccoglie così il gradimento del 54,8% degli intervistati.