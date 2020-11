Sondaggi: sì a lockdown per 4 italiani su 10. Italia a 3 fasce piace al 58%

Il sistema di divisione del Paese in tre fasce ha convinto 3 italiani su 5. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Emg-Acqua/Adnkronos sulla classificazione in zone rosse, arancioni, gialle delle diverse regioni in base al loro livello di rischio di contagio. Ben oltre un terzo dei cittadini, però, sarebbe d'accordo con un lockdown generalizzato in tutta Italia.

Alla domanda “lei è d’accordo alla divisione del paese a livello regionale in base alle fasce di rischio oppure preferirebbe un lockdown generale per tutta l’Italia?”, il 58% degli intervistati risponde sì. Il 37% si esprime a favore del lockdown in tutta Italia, mentre il 5% non risponde. Tra i favorevoli alle 'zone colorate' parità assoluta di genere, sia uomini che donne si attestano sul dato medio del 58%.

Diversa invece la risposta in base alle fasce d'età. Tra i favorevoli alla divisione del paese in zone in base al rischio, si conferma il dato del 58% tra gli over 55. Percentuale che scende al 54% nella fascia 35-54 anni, mentre negli under 35 si registra il 68%. Molto diversificata la risposta anche a livello territoriale. Tra i favorevoli, infatti, molto al di sotto del dato nazionale si pongono le Isole, con appena il 40%, e il Nordovest (42%); poco al di sopra del dato medio il Centro con il 61% e il Sud con il 65%; spicca il dato del Nordest infine con l'80%.

Il sondaggio, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d'ampiezza demografica dei comuni, è stato realizzato il 10 novembre 2020 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1488 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne), e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3%. Totale contatti: 2000, tasso di risposta 74%; rifiuti/sostituzioni 512 (tasso di rifiuti 26%).