Sul Covid decidono i giudici. La Consulta sospende legge della Valle D'Aosta

Covid: sul virus ora decidono i giudici. Sospesa la legge della Valle d'Aosta

Sono sospesi gli effetti della legge della Regione Valle d’Aosta del 9 dicembre scorso, che consentiva misure di contenimento anti-contagio da Covid-19 di minor rigore rispetto a quelle statali. È quanto ha stabilito, in via d’urgenza, la Corte costituzionale con l’ordinanza depositata oggi (di cui è relatore il giudice Augusto Barbera), accogliendo l’istanza proposta, in via cautelare, dal presidente del Consiglio dei ministri nell’ambito del ricorso contro la legge regionale: "Rischio di pregiudizio grave e irreparabile per la salute delle persone".

E' la prima volta che la Consulta sospende una legge

E' la prima volta che la Corte Costituzionale sospende, in via cautelare, una legge, come avvenuto oggi in relazione alla legge regionale della Valle d'Aosta che consentiva l'applicazione di misure meno restrittive di quelle statali sull'emergenza Covid. La questione sulla sospensiva richiesta dal Governo è stata trattata ieri in camera di consiglio, e oggi è stata resa nota la decisione della Corte, che ha già depositato l'ordinanza con le motivazioni.