Trieste, corteo No Green Pass annullato. Puzzer: "Non venite, è una trappola"

Gli organizzatori del corteo no green pass in programma domani a Trieste in una nota motivano l'annullamento con "segnalazioni ripetute, verificate e preoccupanti dell'arrivo in citta' di gruppi ignoti anche da altre nazioni europee determinati a commettere atti di violenza in un contesto che potrebbe prestarsi al riproporsi di una nuova strategia della tensione degli opposti estremismi".

Puzzer: "Non venite a Trieste, dei violenti vogliono rovinarci"

"Qualcuno sta venendo qui, e quando dico qualcuno dico centinaia e centinaia di persone, perche' non vede l'ora di rovinare il nostro obbiettivo. Non voglio mettere a repentaglio l'incolumita' vostra e delle vostre famiglie". Lo afferma il portuale Stefano Puzzer in un video caricato sui social in cui si rivolge ai no green pass pronti a mettersi in viaggio per il corteo che era in programma domani a Trieste. L'ex portavoce del sindacato CLPT ha confermato che "l'appuntamento col governo" sabato col ministro Stefano Patuanelli e' confermato mentre e' stata annullata oltre che quella di venerdi' anche la manifestazione di sabato.

Prefettura: "La revoca di Puzzer delegittima altre manifestazioni"

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Trieste, Stefano Puzzer, portavoce del "Comitato 15 Ottobre", ha "revocato il preavviso di manifestazione del pomeriggio di domani venerdi' 22 ottobre 2021, originariamente preannunciata in forma di corteo e successivamente modificata in forma statica". Cosi' una nota della Prefettura di Trieste. "Analoga comunicazione di revoca del preavviso - prosegue la nota - e' pervenuta dallo stesso portavoce in relazione alla manifestazione in forma statica prevista per la mattina di sabato 23 ottobre 2021". Pertanto - conclude la nota - le manifestazioni che dovessero organizzarsi, mancando il relativo preavviso nei termini e con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, saranno da considerare non legittimamente svolte".