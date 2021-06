Un italiano su cinque in zona bianca.Restrizioni light per 11,6 mln di persone

Da domani, lunedì 7 giugno, un italiano su cinque (20%) in zona bianca per un totale di 11,6 milioni di persone con il livello minimo di restrizioni. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in riferimento al passaggio in bianco di Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria che si uniscono a Sardegna, Molise e Friuli che avevano avuto il cambio di colore la scorsa settimana. Una accelerazione dovuta all’avanzare della campagna vaccinale e alla riduzione dei contagi che -sottolinea la Coldiretti - dovrebbe portare presto l'intera Penisola a colorarsi di bianco . Insieme alla ripresa di tutte le attività, anche quelle che in fascia gialla erano sottoposte a limitazioni o chiusure, come sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, come anche centri culturali, centri sociali e centri ricreative compreso anche il via libera a feste e ricevimenti per matrimoni e battesimi con l'obbligo pero' per gli ospiti del green pass.

Se nelle zone bianche sono consentite le tavolate, particolarmente rilevante in queste regioni - continua la Coldiretti - è soprattutto la fine anticipata del coprifuoco con l’arrivo della bella stagione e la ripresa del turismo. Una misura che - conclude la Coldiretti - consente in molte realtà della ristorazione la possibilità del doppio turno con un importante incremento dell’ospitalità e degli incassi, dopo un anno particolarmente difficile per la pandemia.