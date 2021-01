Vaccini, AstraZeneca approvato dall' Ema. Ma non è sicuro per gli over 65

L'emergenza Coronavirus continua senza sosta in Italia e nel mondo. Per questo i vaccini assumono un'importanza vitale. In quest'ottica c'è stata l'approvazione da parte di Ema del siero di AstraZeneca, ma restano molti dubbi sull'efficacia. Il vaccino della casa farmaceutica svedese - si legge sulla Stampa - era già in uso in molti Paesi: Gran Bretagna, Messico, e India. Ma dei tre in circolazione è il peggiore: ha un’efficacia calcolata attorno al 62%, e solo per le persone di età inferiore ai 65 anni. Sopra quella soglia, nessuno sa precisamente quanto protegga.

Fino all’ultimo - prosegue la Stampa - ai vertici dell’ente si sono valutate due strade: un sì pieno al vaccino per qualunque fascia di età, oppure solo per i più giovani. Secondo le informazioni raccolte, oggi ci sarà un sì pieno, lasciando però a ciascuno dei Ventisette Paesi la libertà di limitarlo (o consigliarlo) ai più giovani. È quel che ieri ha fatto la Germania, anticipando il verdetto, e che l’Aifa potrebbe decidere a giorni per l’Italia, in questo caso solo dopo la decisione europea. Il farmaco potrebbe persino avere un’efficacia più alta di quella finora emersa, ma per avere una risposta più precisa occorre tempo.