Vaccini Covid, piano Figliuolo: tutti gli italiani vaccinati entro settembre

VACCINO: PIANO FIGLIUOLO, ALMENO 80% ITALIANI IMMUNIZZATI ENTRO SETTEMBRE

Raggiungere a regime il numero di 500mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinando almeno l'80% della popolazione entro il mese di settembre, triplicando cosi' il numero giornaliero medio di vaccinazioni delle scorse settimane, pari a circa 170 mila. E' l'obiettivo del piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, diffuso oggi. Il documento, elaborato in armonia con il Piano strategico nazionale del Ministero della Salute, fissa le linee operative per completare al piu' presto la campagna vaccinale. La governance sara' accentrata a fronte di una esecuzione decentrata, con una catena di controllo snella. "I due pilastri per condurre una rapida campagna - si legge - sono la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e l'incremento delle somministrazioni giornaliere"

VACCINO: PIANO FIGLIUOLO, PREVISTO ARRIVO ALTRE 84 MLN DOSI ENTRO AUTUNNO

"A oggi sono state approvvigionate 7,9 milioni di dosi, che si raddoppieranno entro le prossime tre settimane. Entro la fine di giugno e' previsto l'arrivo di altre 52 milioni di dosi circa, mentre ulteriori 84 milioni sono previsti prima dell'autunno". E' quanto emerge dal piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo FIGLIUOLO, per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, diffuso oggi.

VACCINO: PIANO FIGLIUOLO, ENTRO FINE GIUGNO PREVISTO ARRIVO 52 MLN DOSI

COVID, VACCINO: CAVALERI (EMA), 'SU SPUTNIK INIZIATA RACCOLTA INFORMAZIONI'

Sul vaccino anti-Covid Sputnik "abbiamo iniziato a verificare le informazioni disponibili ad oggi, ed elaborato un piano per quando riusciremo ad avere tutte le altre informazioni che sono necessarie per arrivare a un'opinione regolatoria, incluse le ispezioni ai siti produttivi e ai centri che hanno condotto gli studi clinici. Il programma è ben definito, ora speriamo che tutto vada nel verso giusto e che riusciremo ad avere tutti i dati necessari, per poter concludere in tempi brevi". Lo ha detto a Sky Tg24 Marco Cavaleri, responsabile della Strategia vaccini dell'Ema. Per quanto riguarda le prossime approvazioni Ema, per Cavaleri è difficile dire quali saranno "però direi che CureVac, Novavax o Sputnik potrebbero essere tra i vaccini che arriveranno prossimamente, io spero quanto prima". Mentre per il prossimo futuro "bisogna avere un po' di pazienza, soprattutto adesso che stanno arrivando queste varianti. Serve continuare il più velocemente possibile con le campagne vaccinali, penso che a primavera finalmente raggiungeremo un numero di vaccinazioni, anche a livello europeo, che sarà sostanziale. Mi auguro che andando verso l'estate poi si possa veramente tornare a qualcosa che somiglia alla normalità". "I vaccini - ha detto inoltre - sono efficaci con le varianti, soprattutto con la cosiddetta variante inglese. Abbiamo dati che mostrano come gli anticorpi formati dai vaccini possano neutralizzare questa variante. Per alcuni vaccini come AstraZeneca ci sono anche dati clinici che mostrano come ci sia protezione sulla variante inglese. Un po' più insidiose sono le varianti brasiliana e sudafricana, perché hanno molte più mutazioni. Però anche lì i dati ad esempio di J&J mostrano che c'è un livello di protezione alta, soprattutto dalla malattia grave. Sono dati incoraggianti e importanti, penso che questi vaccini riusciranno a contenere i danni che queste varianti potranno fare".