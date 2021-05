Vaccini, da lunedì anche ai 40enni. Cts: no AstraZeneca a under 60

Vaccini, da mezzanotte di domenica ai quarantenni. Cts,no Vaxzevria a under 60

Il Coronavirus in Italia resta un'emergenza. Lo confermano due dati su tutti, il numero di ricoverati nelle terapie intensive, ancora sopra la soglia critica del 30% in diverse Regioni e soprattutto il numero di morti giornaliero, che continua ad essere impressionante. Centinaia e centinaia di persone perdono la vita ogni giorno. La speranza arriva dai vaccini, ieri si è superata la quota di 25 milioni di somministrazioni, 8 mln totalmente immunizzati. La fuga in avanti del Veneto, seguito a ruota dal Friuli Venezia Giulia, - si legge su Repubblica - alla fine ha convinto il generale Figliuolo a cedere e a dare il suo nullaosta. Da lunedì prossimo, in tutta Italia, via alle prenotazioni del vaccino anche per i quarantenni, nonostante la platea degli over 50 e 60 (rispettivamente al 24 e al 50%) sia ancora lontana da una sufficiente copertura e, anche tra i settantenni, uno su tre deve ancora ricevere la prima dose.

Ma la campagna deve correre più veloce per spianare la strada alle riaperture e i presupposti per superare il target delle 500 mila iniezioni al giorno non ci sono ancora. Anzi quell’obiettivo è stato raggiunto solo tre volte nelle ultime due settimane. Sulla corsa a ostacoli della vaccinazione - prosegue Repubblica - restano le dosi che nessuno vuole. Il generale Figliuolo contava sull’ok del Comitato tecnico scientifico ad abbassare alla soglia dei 50 anni l’età «raccomandata» per la somministrazione di AstraZeneca, ma così non è stato. Raramente il Cts si è opposto a un cambiamento sollecitato dalla politica o da chi gestisce la campagna vaccinale, ma gli esperti sono rimasti del parere che il rapporto rischi-benefici sia superiore con il crescere dell’età e hanno ribadito che il farmaco di Oxford va consigliato agli over 60.