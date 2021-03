Vaccini, in Puglia dosi anche ai minorenni.Finti volontari per saltare la fila

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Aumentano i contagiati, con le varianti che ormai dilagano ovunque nel Paese. Ma a preoccupare sono gli ospedali e in particolare i reparti di terapia intensiva. La situazione è fuori controllo in molte Regioni e a questo si aggiunge il dato più allarmante, quello relativo ai decessi giornalieri, anche ieri sono morte nel giro di 24 ore 461 persone. Non aiuta la situazione per quanto riguarda i vaccini, le dosi arrivano con il contagocce e quelle che ci sono finiscono spesso a chi in questo momento ne avrebbe meno bisogno. Emblematico il caso della Puglia, dove - si legge sul Corriere della Sera - sono state aperte ben due inchieste: una dei carabinieri del Nas, coordinata dalla Procura di Bari, e l’altra del Nirs, un nucleo ispettivo della Regione.

Il Nas ha acquisito l’elenco dei vaccinati e ha constatato la presenza di un numero esagerato di operatori sanitari e di volontari (molti si sarebbero iscritti ad associazioni solo per avere il vaccino). Inoltre risultano vaccinati venti minorenni: 12 under 16 e otto 17enni. Tra gli immunizzati anche artigiani, cinque amministratori locali e commercianti mentre proseguono a spron battuto le iniezioni di tutti gli studenti della facoltà di Medicina di Bari, comprese le matricole. A Brindisi erano iniziate le vaccinazioni dei magistrati ma dopo le parole di Draghi e del commissario Figliuolo è stato imposto lo stop. Gli avvocati sarebbero arrivati dopo, ma non hanno fatto nemmeno in tempo ad iniziare.