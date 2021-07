Vaccini covid, iniezioni sui traghetti per i ritardatari. Anche nei mercati

Vaccini Covid sui traghetti: la priorità è chi ancora non ha fatto l'iniezione. Sulle tratte tra la Sicilia e la Campania, in nave dal Veneto al Lazio. Fiale anche in spiaggia e nei mercati

L'ultima iniziativa per motivare a vaccinarsi nell'immediato i ritardatari è il vaccino covid a bordo. Sui traghetti, due qr code da scansionare. Oltre a quello del menù, quello per l'iniezione. E dopo aver compilato il modulo si attende di esser chiamati al camper fuori dal locale. A Palermo il commissario per l'emergenza covid Costa così ha pensato di motivare i più giovani a vaccinarsi, e non solo loro. In omaggio, si legge su Repubblica, una granita gratis a ogni vaccinato.

I circa 5 milioni gli over 50 ancora non immunizzati e gli oltre 6 milioni di under 30 per Palazzo Chigi e il generale Figliuolo sono ora la priorità. Intanto la lente è puntata sulla certificazione verde che da agosto dovrebbe diventare obbligatoria per svolgere una serie di attività principali, dall'utilizzare i mezzi di trasporto, frequentare palestre, cinema, ecc. Non solo viaggi ma anche socialità. Questo sembra far accelerare i più giovani per ottenere quanto prima il green pass.

Vaccini anche in spiaggia e in nave dal Veneto al Lazio alla Sicilia. In Emilia Romagna iniezioni anche ai mercati. Da qualche giorno è popssibile vaccinarsi durante il viaggio in nave, lungo le “autostrade del mare”, sulle tratte tra la Sicilia e la Campania.