Vaccini, la Ue si spacca: Austria e Danimarca pronte a "produrre con Israele"

Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz (OeVP) ha annunciato un cambio di rotta nella strategia nella lotta contro il coronavirus. Prima del suo viaggio in Israele, il cancelliere in una dichiarazione inviata all’agenzia di stampa austriaca Apa, ha detto che “Austria, Danimarca e i membri del gruppo ‘First Mover’ in futuro non faranno più affidamento sull’Ue e, insieme a Israele, produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per far fronte ad ulteriori mutazioni del coronavirus”.

E ha poi aggiunto: “L'Ema (Agenzia europea per i medicinali) è troppo lenta nelle approvazioni dei vaccini e ci sono strozzature nella fornitura da parte delle aziende farmaceutiche. Dobbiamo prepararci ad ulteriori mutazioni e non dovremmo più dipendere solo dall'Ue per la produzione di vaccinazioni di seconda generazione”.