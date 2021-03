Vaccino, AstraZeneca rivede al ribasso il tasso di efficacia del suo vaccino

La casa farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca ha pubblicato un documento, chiamato Data Safety Monitoring Board, in cui ha aggiornato i dati riguardanti uno studio clinico effettuato in Stati Uniti, Perù e Cile. Da questo è emerso che il suo vaccino Covid-19 è efficace al 76% contro i casi sintomatici della malattia e al 100% nel prevenire l'infezione grave. Si tratta quindi di una revisione al ribasso, in quanto prima era stata dichiarata un'efficacia del 79%.

"I risultati dell'analisi primaria degli studi di fase III (del vaccino) negli Stati Uniti hanno confermato che la (sua) efficacia è coerente". Queste le parole del vice presidente di AstraZeneca Mene Pangalos. Dopo che anche Fauci, braccio destro di Trump nella lotta al covid-19 in USA, ha espresso alcuni dubbi sull'obsolescenza dei dati che dimostravano l'efficacia di questo vaccino, AstraZeneca si è impegnata a fornire dati recenti entro 48 ore alle autorità sanitarie statunitensi.