Vaccino Covid, "Immunità di gregge in autunno.Il governo conferma l'obiettivo"

"L'obiettivo che ci siamo prefissi come governo, settembre-ottobre, non cambia e siamo convinti di poterlo raggiungere". Lo afferma ad Affaritaliani.it la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa rispondendo alla domanda su quando verrà raggiunta l'immunità di gregge in Italia con il piano di vaccinazioni contro il Covid-19. "Per arrivare all'immunità di gregge deve essere vaccinato il 70% dei cittadini italiani oltre ovviamente a chi straniero vive nel nostro Paese che ha diritto alla stessa tutela". Però in Israele l'immunità di gregge verrà ottenuta già a marzo... "In Israele vivono quasi 9 milioni di persone, ovvero lo stesso numero di una grande Regione italiana, non è possibile fare un paragone".



Quanto all'ipotesi di chiudere le frontiere, come ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per chi arriva dall'Unione europea, la sottosegretaria Zampa spiega: "E' l'Europa che deve prendere una decisione, e probabilmente avrebbe dovuto farlo quando tutto è cominciato. Non va comunque dimenticato che lo scambio globale nel mondo è tale per cui non è facile prendere queste decisioni oggi. Quello che deve fare l'Europa oggi è mettere in atto al più presto un piano di vaccinazioni per i Paesi che non riescono da soli. Ad esempio in Africa, dove la Cina sta già portando i vaccini contro il Covid-19", conclude la Zampa.