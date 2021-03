Vaccino covid, Usa contro AstraZeneca: "Forse forniti dati obsoleti"

AstraZeneca, dubbi Usa: "Forse dati vecchi su efficacia vaccino" - AstraZeneca potrebbe aver incluso dati "obsoleti" nelle informazioni fornite alle autorita' americane durante le sperimentazioni del proprio vaccino anti-Covid negli Stati Uniti. Lo ha riferito l'Istituto nazionale per le malattie infettive e le allergie, citando le preoccupazioni di un consiglio di monitoraggio. Il consiglio "ha espresso la preoccupazione che AstraZeneca abbia potuto includere informazioni obsolete che possano aver fornito una stima incompleta dell'efficacia", si legge in una nota diffusa lunedi' sera.

Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) afferma che ASTRAZENECA potrebbe aver "incluso informazioni obsolete" nei risultati della sperimentazione clinica del vaccino anti-Covid negli Stati Uniti, che potrebbero aver fornito "una visione incompleta dei dati di efficacia". E' quanto si legge in una dichiarazione dell'agenzia Usa, diffusa dopo che la società farmaceutica anglosvedese ha pubblicato lo studio relativo alla fase tre della sperimentazione in America, che mostra una efficacia del 79% nella prevenzione dei casi asintomatici e del 100% nella prevenzione della malattia grave e del ricovero ospedaliero. Niaid fa riferimento al fatto che il Data and Safety Monitoring Board ha "espresso preoccupazione" riguardo ad alcune informazioni diffuse della società sui dati iniziali del trial. "Il Dsmb ha espresso preoccupazione per il fatto che ASTRAZENECA possa aver incluso informazioni superate del trial, che possano aver fornito una visione incompleta dei dati sull'efficacia - si legge nella dichiarazione - Chiediamo alla società di lavorare con il Dsmb per revisionare i dati sull'efficacia ed assicurare che vengano resi pubblici il più presto possibile dati sull'efficacia più accurati ed aggiornati".

Vaccino: Ue, AstraZeneca ha consegnato meno di un quarto dosi

"Questo primo trimestre" di campagna vaccinale "non e' stato facile", e mentre "Pfizer e Moderna stanno rispettando gli impegni, salvo pochi problemi di breve durata settimanale" il vero ritardo si e' verificato "con AstraZeneca, un contratto col quale abbiamo forti problemi" dal momento che la casa farmaceutica "non ha rispettato neanche un quarto delle consegne" previste dall'accordo con l'Ue. Lo ha detto Sandra Gallina, direttrice generale della direzione Salute della Commissione europea, nel corso di un'audizione in commissione Bilancio del Parlamento europeo. "Useremo tutti gli strumenti a disposizione per avere le dosi", ha aggiunto la funzionaria.