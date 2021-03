Vaccino, in Germania Berlino e Monaco bloccano AstraZeneca per gli Under 60

La regione di Berlino ha bloccato le vaccinazioni con AstraZeneca a tutti gli under 60. La decisione è arrivata dalla senatrice berlinese Dilek Kalayici, in conseguenza ad alcune conseguenze sgradevoli alla somministrazione del siero. Durante lo stop saranno fatte le dovute analisi per comprendere se esiste realmente una correlazione tra la dose di vaccino e gli effetti collaterali.

Una portavoce della Charite' ha spiegato che "questo passo si è reso necessario dato che sono emersi alcuni casi di trombosi cerebrali dei seni venosi verificatisi in Germania". A favore dello stop si sono espressi anche i dirigenti di cinque cliniche universitarie in Nord-Reno Vestfalia, che hanno inviato una lettera in merito ai ministri della Sanità nazionale e regionale. Secondo quanto riferiscono alcuni media tedeschi, il Paul Ehrlich Institut riferisce attualmente di 31 casi di trombosi cerebrali venuti alla luce in Germania in seguito a vaccinazioni con AstraZeneca. In nove casi l'esito è stato letale. Dei 31 casi, 29 riguardano donne tra i 20 e i 63 anni, due riguardano uomini di 36 e i 57 anni. Stando ai dati del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco, fino a lunedì compreso sono state somministrate 2,7 milioni di dosi con il vaccino di AstraZeneca.

Vaccini, in Germania anche Monaco sospende uso AstraZeneca per under 60

In Germania, dopo Berlino, anche la città di Monaco sospende l'uso del vaccino di AstraZeneca contro il coronavirus per persone al di sotto dei 60 anni. Lo riporta l'agenzia di stampa tedesca dpa, citando un portavoce del Comune, che spiega che la sospensione durerà "finché la questione di possibili complicazioni per il vaccino per questo gruppo di persone verrà risolta". Monaco è la terza città più grande del Paese.