Vaccino, le siringhe non sono adatte. Le dosi prelevate sono spesso sballate

Il Coronavirus continua a far paura in Italia e nel mondo. La speranza è rivolta nei vaccini, ma l'immunizzazione sembra più difficile del previsto, a causa delle limtate dosi e di problemi legati alla logistica. In Lombardia - si legge su Libero - la campagna di vaccinazione partirà solo oggi, anche a causa di problemi legati alla fornitura delle siringhe alle strutture ospedaliere. Circa il 40% degli strumenti per iniettare l'antidoto, circa 8 mila su 20 mila non è adatto. Le siringhe fornite - stando a quanto risulta a Libero - sarebbero da 5 millilitri, e non da 1 come dovrebbero per prelevare con precisione il volume necessario, visto che ogni flaconcino del vaccino Pfizer contiene 5 dosi.

La conferma di questo disguido arriva anche dalla Liguria che starebbe utilizzando le siringhe già presenti negli ospedali, perchè quelle fornite dallo Stato sarebbero - prosegue Libero - non adatte, essendo tutte della misura di 3 e 5 ml.