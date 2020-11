Vaccino Pfizer,servono 2 iniezioni a persona.Italia, 3,4 mln di dosi a gennaio

L'emergenza Coronavirus continua, ma dagli Stati Uniti è arrivata una buona notizia per il mondo, il vaccino è quasi prontO, questa volta per davvero. L'Italia, in gran segreto, grazie ad un patto segreto - si legge su Repubblica - tra i vertici della Pfizer e il ministro della Salute Speranza, è riuscita a prenotarne 3,4 milioni di dosi, che serviranno per vaccinare 1,7 milioni di cittadini. Non basterà infatti una singola puntura a persona per ottenere l'immunità ma ce ne vorranno due. All’Italia spetterà quasi certamente il 13,5% del totale della prima tranche.

Come organizzare la più grande operazione di vaccinazione su larga scala della storia dell’umanità - prosegue Repubblica - è oggetto del lavoro della commissione istituita al ministero. I problemi logistici, oggetto dell’incontro ultrariservato con il ministero, sono imponenti: dove e come conservare milioni di vaccini, come trasportarli in sicurezza e dove effettuare le punture. L’esercito si occuperà del trasporto, forse di allestire alcune delle strutture necessarie a somministrare il vaccino. Si partirà, come detto, dal personale sanitario e dalle Rsa. Tutti i dettagli finiranno nel piano che Bruxelles pretende il prima possibile dai governi.