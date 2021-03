Vaccino, Sileri: “Finiamo entro l’estate. In Lombardia disagi che non capisco"

“Non è possibile che una piattaforma dedicata alla vaccinazione non abbia funzionato considerato che ci sono mesi di lavoro dietro”, è quanto ha dichiarato riferendosi alla piattaforma @AriaLombardia il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di Maria Latella al Caffè della domenica su Radio 24. “Non è possibile avere 21 sistemi sanitari regionali che vanno in ordine sparso, come è possibile che non si possa arrivare ad avere una piattaforma unica in tempi rapidissimi?” ha aggiunto Sileri sottolineando che in settimana si sentirà con Guido Bertolaso e Letizia Moratti. Anche oggi infatti si sono registrati nuovi disagi a Cremona. Come ieri mattina, anche alle prime ore dell'alba di stamane non si è presentato nessuno in Fiera per la vaccinazione anti covid, a causa del mancato invio degli sms da parte di Aria Lombardia, la societa' della Regione che gestisce le prenotazioni. Quindi anche oggi medici e infermieri schierati nel padiglione allestito a CremonaFiere e nessuno davanti, con la stessa motivazione: un problema al sistema di avviso agli utenti che si erano prenotati sulla piattaforma e zero convocazioni. Asst Cremona si e' di nuovo mobilitata chiamando gli aventi diritto.