Virus, vaccini a bimbi 5-11 anni. Costa: "Volontario e senza Green Pass"

Vaccino ai bimbi, via libera definitivo dell'Aifa: "E' sicuro"

Il vaccino per i bambini anti Coronavirus diventa realtà anche in Italia. L'Aifa ha dato il suo ok alle somministrazioni per la fascia 5-11 anni. "Nessun segnale di allerta". Prevista una dose ridotta, un terzo rispetto a quella per gli adulti, con due punture a distanza di tre settimane e possibilmente - si legge sul Corriere della Sera - "adottando percorsi vaccinali riservati, adeguati all’età. I dati disponibili — è scritto nella nota dell’Aifa — dimostrano un elevato livello di efficacia e non si evidenziano al momento segnali di allerta in termini di sicurezza". Cioè il vaccino protegge dall’infezione e dagli effetti peggiori della malattia, come per gli adulti.

"Lo studio regstrativo del vaccino - prosegue la nota Aifa - nella popolazione tra 5 e 11 anni ha mostrato un’efficacia nella riduzione delle infezioni sintomatiche da Covid pari al 90,7% rispetto al placebo e la non-inferiorità della risposta immunologica rispetto a quanto osservato nella popolazione 16-25 anni". Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, assicura: «Sarà una scelta volontaria: per gli under 12 non si prevedrà alcun Green Pass. Ma dobbiamo dire con chiarezza che un vaccino offre un beneficio prima di tutto a chi lo riceve».

