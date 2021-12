Grillo Jr, cancellati video e 25 foto. Sono quelli del sesso non consenziente

Grillo Jr, Ciro e amici temevano anche il reato di "revenge porn"

Il caso Grillo jr e amici accusati di stupro di gruppo da una ragazza conosciuta in una discoteca in Sardegna e poi invitata nella villa del figlio del garante del M5s si arricchisce di nuovi particolari. Ciro e i tre suoi amici andranno a processo per la presunta violenza sessuale ai danni di Silvia, ma dai riscontri della perizia dell'accusa emergono - si legge sul Fatto Quotidiano - delle mancanze. Sono spariti "almeno 25” fra “video e immagini" di quella notte. Documenti potenzialmente molto importanti ai fini delle indagini, "cancellati" dai cellulari degli indagati nell’arco del mese successivo e ormai “irrec uperabili”. Alla sparizione di quei documenti - prosegue il Fatto - non si è mai riusciti a dare una data certa. L'anomalia è stata poi riconosciuta anche dalla Procura di Tempio Pausania, a cui non è restato che prendere atto dell’esistenza di “file mancanti”.

La difesa della studentessa - prosegue il Fatto - la pensa in un altro modo: a mancare all’appello sono foto e filmati girati esattamente negli istanti della presunta violenza. Se ne sono accorti perché la sequenza numerica dei file è interrotta. Non è un particolare di poco conto: come è noto, i filmati ritrovati per le difese dimostrerebbero che si è trattato di un rapporto consenziente. Ne esistevano dunque altri? Per i legali degli indagati non ci sono misteri: “Video della serata sono stati ritrovati”. Ma il giallo della sparizione dei file incrocia anche il fascicolo parallelo per revenge porn: risultano cancellati anche alcuni fil e scambiati via chat.

