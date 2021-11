Grillo jr, la clamorosa dimenticanza di Silvia. Il video che ribalta tutto

Grillo jr, Silvia ha rimosso il viaggio a comprare le sigarette

Il caso Ciro Grillo, con il rinvio a giudizio deciso per il figlio del garante del M5s e dei suoi tre amici, che nella notte tra il 17 e il 18 luglio 2019, molestarono secondo le accuse Silvia, una ragazza conosciuta in discoteca e poi portata a casa, si arricchisce di nuovi retroscena. La trasmissione "Controcorrente" di Rete 4, condotta da Veronica Gentili, ha trasmesso il video dell'interrogatorio di Silvia, la ragazza che ha accusato Grillo jr e i suoi amici e nel suo racconto ci sono parecchie lacune e dimenticanze. Silvia - si legge sulla Verità - sostiene di essere stata bloccata in una posizione "a quattro zampe", da Vittorio, che era sotto di lei, mentre gli altri due facevano i loro comodi alle sue spalle.

L'investigatore - prosegue la Verità - l'ha incalzata: "Perciò tu non sei riuscita a vedere ognuno di loro...e Silvia ha confermato: "Io vedevo le loro gambe. Cioè sentivo i loro nomi, li sentivo proprio che mi toccavano". Il maresciallo: "Quindi non riuscivi a vederli in faccia?". Lei: "No". Ma i video del rapporto sessuale raccontano altro, in uno lei è in posizione supina e in un altro sotto di lei c'è Ciro Grillo e non Vittorio. Ha dimenticato tutto o ha preferito riportare solo in parte un rapporti che successivamente appare consenziente? Inoltre Silvia rimuove totalmente un episodio chiave nel suo interrogatorio. Nessuna citazione al viaggio per comprare le sigarette dal tabaccaio con i ragazzi tra un presunto stupro e l'altro. Al ritorno in un video ride e scherza con Vittorio, gli picchietta il naso con il dito medio come testimonia un video.

LEGGI ANCHE

Grillo Jr, idea di papà Beppe: una perizia per screditare la presunta vittima