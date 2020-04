Cortina For Us: “Tuteliamo il futuro della Regina delle Dolomiti”.

È datata settimana scorsa la lettera che il Presidente di Cortina For Us, Franco Sovilla, ha inviato alla segreteria del Sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, allo scopo di aprire il dialogo tra l’associazione e la giunta comunale.

Trovare soluzioni pragmatiche

Il fine è quello di esprimere in maniera concreta il desiderio di rendersi disponibili da subito nel trovare soluzioni pragmatiche e veloci che “provvedano” alla situazione economica attuale e contengano, per quanto possibile, le conseguenze che questa emergenza sanitaria scatenerà sul territorio di Cortina nel prossimo futuro.

Le misure di sicurezza imposte per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono state accolte favorevolmente e messe in atto da concittadini e realtà commerciali conmeticolosità. Oggi, però, dopo il primo mese di quarantena e un altro all’orizzonte, i soci di Cortina For Us vogliono far sentire la loro voce nella speranza che l’Amministrazione Comunale ascolti le loro proposte a supporto di tutte le categorie commerciali locali.

La stagione sciistica compromessa

Cortina, quest’ultima stagione, ha dovuto rinunciare non solo alle Finali di Coppa del Mondo di Sci, evento dal forte impatto mediatico e turistico, ma, come tutti i comprensori sciistici, ha dovuto chiudere anticipatamente la stagione invernale, linfa vitale per la valle, forzando quindi anche la chiusura anticipata di alberghi, ristoranti e di tutto il commercio al dettaglio.

I suggerimenti

Il Direttivo di Cortina For Us ha prontamente mandato una email a tutti i suoi associati per registrarne i suggerimenti relativi alle azioni da compiersi da parte di Comune, Regione e Governo per poter permettere una ripartenza reale non appena ce ne sarà la possibilità.

“Solamente unendo le forze di tutti e mettendo sul tavolo richieste concrete sarà possibile ottenere qualcosa”: chiosa il Presidente Franco Sovilla.

Un’altra azione efficace avviata dall’associazione è quella intrapresa in questi giorni, cioè la produzione di un flyer digitale, in continuo aggiornamento, dove trovare elencate tutte le realtà commerciali, fornitrici di beni/servizi di prima necessità, attualmente aperte o attive comunque in modalità delivery. Un servizio questo destinato ai cittadini di Cortina che potranno così districarsi più agevolmente tra decreti in perpetuo cambiamento, lunghe code fuori dai supermercati, guanti e mascherine.

I canali social

Da indicare, come ulteriore punto di riferimento importante per la cittadinanza sono i canali social di Cortina For Us, aggiornati quotidianamente e sempre pronti nel dare lustro alle attività dei suoisoci e di chi opera per il bene comune.

Cortina For Us

L’associazione Cortina For Us, attiva da oltre 6 anni, è composta da commercianti, imprenditori, artigiani e liberi professionisti del territorio, uniti nel desiderio di fare da collante fra le diverse realtà locali. I soci, tutti volontari, si occupano da sempre di ideare, organizzare eventi chepromuovano la Regina delle Dolomiti.

Se non sei socio di Cortina For Us, ma hai un’attività sul territorio di Cortina e vuoi essere inserito nel flyer digitale, manda una mail con tutti i dati a info@cortinaforus.it.

www.cortinaforus.it

Facebook_Instagram: cortinaforus