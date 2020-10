A Cinecittà World un Halloween da Paura per esorcizzare le angosce da Covid

“È un Halloween per tutti quello che si prepara a Cinecittà World: coinvolgente per i bambini, emozionante per gli appassionati di cinema, pauroso per gli amanti del terrore. Il tutto garantendo il divertimento in sicurezza.” Con queste parole Sfefano Cigarini l’amministratore delegato di Cinecittà World, - il Manager dell’Entertainement e dell’Experiences Economy che ha in mano le redini del del parco avviato nel 2014 per iniziativa di Luigi Abete, Aurelio De Laurentiis e Diego della Valle e costruito nell’area dei vecchi “studios” Dinocittà sulla via Pontina. Modenese di nascita ma romano d’adozione, laurea al DAMS e Master in Marketing, Cavaliere di Malta per meriti professionali Cigarini ha una grande carriera dietro le spalle (a 33 anni era già AD di Cinecittà Entertainment, è stato direttore marketing per BMG e Universal Studios)- spiega il suo progetto per la festa tanto attesa. Affari lo ha incontrato per conoscere meglio l’offerta di divertimento che il Parco del cinema e della tv di Roma offre.

Halloween a Cinecittà World è uno degli eventi più attesi, con un'offerta molto variegata. Quali sono le novità di quest'anno?

A Cinecittà World Halloween dura un mese. Per tutto Ottobre e fino al primo Novembre il parco cambia faccia e si popola di zombie, vampiri e fantasmi, in un’atmosfera da brivido, per giocare con le paure che vivono in ognuno di noi. Nel parco gli ospiti troveranno 9 attrazioni a tema, dedicate ai bambini, agli appassionati di cinema e a chi cerca emozioni forti in tutti i sensi…

Una delle nuove attrazione che si chiama BOO! La prima Horror House per bambini fatta da bambini. Tutti in costume a spaventarsi reciprocamente in un labirinto rigorosamente vietato sopra i 10 anni. E se il costume non fa abbastanza paura…c’è sempre il Trucca-Bimbi mostruoso.

Poi c’è un Cine-Halloween nel Parco del Cinema: con l’amatissima Horror House, arricchita con 3 nuove sale, dedicate a Saw e all’ambiguo Hannibal Lecter. Nel percorso al buio tra i Set più terribili della storia gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici, da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter.

I segreti del cinema horror vengono svelati nello show dal vivo Trucchi da Paura, mentre i set del cinema prendono vita a CineTour – Il risveglio dei morti viventi animandosi di Mummie e Zombie. Infine proiezioni dark su un maxischermo ad acqua in Gocce di paura.

Sarà un “Halloween da Paura” anche tra le salite e le cadute a precipizio di INFERNO, la montagna russa dove perdersi tra i gironi danteschi, o con la visita sul set “hot” di Aquila IV per avventurarsi dentro EROTIKA IV, il sottomarino infestato da vampiri/vampiresse e riservato solo a chi sa mantenere…per davvero, il distanziamento sociale! Al termine di ogni giornata l’Halloween Show nella Cinecittà Street, addobbata a tema. Altri eventi saranno: il 25 il concorso per eleggere il "Miglior Dolcetto Scherzetto 2020", gran finale il 31/10 con la Notte delle Streghe!

Con "Boo" vi rivolgere al pubblico dei più piccoli. Da cosa è nata questa esigenza.

In questi tempi di Covid-10 per mesi i bambini sono stati i più sacrificati, chiusi in casa, niente contatti con gli amici, attività ridotte… vogliamo regalare loro la possibilità di sfogarsi e divertirsi in sicurezza. Dentro Boo! Potranno urlare, scatenarsi, spaventare altri bambini… senza freni e senza limiti!

Ottobre a Cinecittà World offre anche altre opportunità come il casting con attori famosi....

Cinecittà World è il parco del cinema e della tv, dove è possibile entrare come ospite e uscire … attore! Spesso film, programmi tv e fiction vengono al parco a cercare volti nuovi tra il pubblico. A ottobre selezioniamo comparse e diversi ruoli per una nuova commedia italiana, divertente ed intrigante che si chiama “Addio al nubilato” con Laura Chiatti, Antonia Liskova, Chiara Francini e Jun Ichikawa. Sul sito www.cinecittaworld.it ci sono tutti i dettagli per partecipare.

Può parlarmi del festival Italiani in the World che è stato premiato dal presidente Mattarella?

È un festival organizzato dalla giornalista Patrizia Angelini, dedicato alle eccellenze italiane nel mondo, giunto alla 6° edizione, che ospitiamo con molto piacere il primo novembre.

I parchi giochi e la pandemia. Cosa chiedete alle istituzioni per aiutarvi a superare la crisi?

Non chiediamo nulla. Lo stato siamo noi, come singole persone, enti, aziende e associazioni. Cinecittà Worldsta facendo la sua parte, investendo. Quest’anno abbiamo aperto un nuovo parco “Roma World”- e lavorando ogni giorno, per offrire relax, emozioni e divertimento a bambini, ragazzi ed adulti in un momento così difficile per il paese.

Le istituzioni dovrebbero però cercare di evitare di cambiare le regole ogni settimana, perché questo rende impossibile qualsiasi pianificazione e mortifica gli investimenti di aziende e imprenditori. Per governare serve visione e barra dritta sulla meta.