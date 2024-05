Addio a Richard Sherman, storico compositore di tanti classici Disney

Richard M. Sherman, storico compositore che ha collaborato per anni con la Disney, è scomparso all'età di 95 anni

Il mondo della musica e dell'animazione piange la scomparsa di Richard M. Sherman, celebre compositore statunitense che ha realizzato musiche di grandi classici Disney come "Il libro della giungla", "La spada nella roccia", "Gli Aristogatti" e "Mary Poppins". Sherman è morto a 95 anni questo sabato al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills, a Los Angeles, per una malattia legata all'età. L'annuncio è arrivato dalla stessa Disney.

Tra i brani più famosi creati da Richard M. Sherman insieme al fratello abbiamo "Supercalifragilistichespiralidoso" e “Cam caminì spazzacamin” interpretate da Julie Andrews in "Mary Poppins", con cui vinsero un doppio Oscar nel 1964 per la migliore colonna sonora e la miglior canzone. Impossibili dimenticare anche "Voglio essere come te" per "Il libro della giungla" e "Tutti quanti voglion fare il jazz" per "Gli Aristogatti". A loro si deve anche "It’s a Small World (After All)", considerata una delle canzoni Disney più eseguite di sempre.

Richard M. Sherman sono stati membri della Songwriters Hall of Fame e sono stati insigniti della National Medal of Honor dall'allora presidente USA George W. Bush. Hanno poi vinto 3 Grammy Award e 24 dischi d'oro e di platino.