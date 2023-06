Al Pacino di nuovo papà a 83 anni: il quarto figlio dalla fidanzata 29enne

Al Pacino di nuovo papà: la conferma del suo agente a The Hollywood Reporter

Al Pacino sarà di nuovo papà. L'attore premio Oscar nel 1933 con "Scent of a Woman" avrà presto un altro figlio dalla fidanzata Noor Alfallah. La produttrice, di soli 29 anni, è incinta di otto mesi. La conferma arriva dal suo agente a The Hollywood Reporter dopo che per primo il TMZ ha lanciato la notizia.

L'attore ha già una figlia di 33 anni, Julie Marie, avuta con l'ex fidanzata Jan Tarrant, e due gemelli di 22 anni con l'ex Beverly D'Angelo. Nel 2014, l'attore ha parlato al New Yorker di cosa significhi essere padre e ha dichiarato che avere dei figli lo ha aiutato a colmare il "legame mancante" che sentiva da quando suo padre lasciò lui e sua madre quando era un bambino.