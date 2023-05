Cannes 2023, Italia a mani vuote: la Palma d'oro va a Justine Triet

La regista francese diventa così la terza donna a vincere la Palma d'oro nella storia del Festival

Italia a mani vuote. Il teso giallo giudiziario 'Anatomie d'une Chute' della francese Justine Triet, con una madre che deve difendersi dall'accusa di aver ucciso il marito, vince la Palma d'oro alla 76esima edizione del Festival di Cannes. Come scrive Agi, "Anatomie d'une chute' è un thriller psicologico che scava nei segreti di una famiglia e mette al centro un ritratto di donna provocatorio e fuori dagli schemi. Sandra (l'attrice Sandra Huller), una scrittrice tedesca, vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi".