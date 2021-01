Al via a Milano Value in Action, la prima Società Benefit Consortile

Value in Action è la prima Società Consortile Benefit nei progetti di CSR (Corporate Social Responsability) a Responsabilità Limitata d’Italia. Una Factory la cui attività sarà organizzata, da un lato per la progettazione e realizzazione di interventi legati alla responsabilità sociale delle imprese clienti e, dall’altra, a studiare e finanziare la propria attività Benefit. In questo caso l’attenzione è stata posta su progetti per la creazione di un nuovo modello d’impresa, che possa coniugare al meglio la tradizionale attività profit con l’impegno per diventare motore di crescita e sviluppo dell’ambiente socio-economico nel quale opera.

Grazie alla sua forma giuridica innovativa, il Consorzio può contare sulle competenze diversificate e complementari di cinque società: Action Agency (Società di Advance Communication e Factory di linguaggi innovativi), GFR (Società di investimenti mobiliari), Nuovi Paesaggi, Create Value e Silaw Global Partnership (Società di Consulenza in direzione e gestione aziendale), che svilupperanno in sinergia progetti aziendali di Corporate Social Responsability.

Il Modello Benefit italiano

Il Consorzio interpreta in chiave italiana il modello delle Benefit Corporation americane, importato con successo anche in Europa e riconosciuto in Italia dalla Legge di Stabilità 2016. Il valore aggiunto di questo tipo di società è quello di coniugare la tradizionale attività profit con un impatto positivo sulla società e sulle persone attraverso il perseguimento di uno o più benefici comuni (Benefit) in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Si tratta di un salto culturale importante per i soci e per il management, dal momento che aumenta il concetto ed il senso di responsabilità che la figura dell’impresa andrà ad assumere nel contesto sociale in cui opera ed in cui interagisce.

Comunicazione ad Alto contenuto di Professionalità

Value in Action svilupperà progetti e comunicazione sociale con competenza, rigore e con la capacità di parlare lo stesso linguaggio del Mercato, al quale si rivolge con un’offerta completa di servizi ad alto tasso di professionalità.

Grazie alle competenze diversificate ed integrate delle società che fanno parte del Consorzio Benefit, Value in Action offrirà consulenza strategica per la definizione della Social Identity aziendale e attività di comunicazione per la promozione della responsabilità sociale d’impresa.

Nello stesso, modo si proporranno e si svilupperanno Progetti di Welfare aziendale, quali servizi di supporto ed altre iniziative speciali a favore dei dipendenti, Progetti Sociali Territoriali, come il recupero ed il rilancio di aree urbane od industriali degradate o di patrimonio culturale e ambientale, nonché Progetti di Marketing e Commerciali ad alto impatto sociale.

La circolarità virtuosa del modello profit-for-no-profit

Si realizza un modello di circolarità virtuosa che, mentre alimenta il mercato, favorisce l’evoluzione e la crescita del tessuto sociale operando come Impresa benefit, con un business model che di fatto duplica l’impatto sociale della sua azione. L’attività operativa di Value in Action in progetti per la sostenibilità sociale consente la crescita della curva di esperienza dei propri clienti, consolidandone la credibilità sul mercato in un processo virtuoso che si autoalimenta generando valore per tutti gli Stakeholder coinvolti.

“Una parte rilevante dei proventi del Consorzio sarà destinata ad investimenti in attività di studio e ricerca per la creazione di un nuovo modello di impresa, che la renda un attore principale per la crescita e lo sviluppo sociale del contesto in cui opera. In questa prospettiva, stiamo pensando, ad esempio al finanziamento di dottorati di ricerca”, spiega Roberto Vasè, Ceo & Managing Director di GFR. E poi aggiunge: “La visione tradizionale d’impresa sconta ormai limiti di approccio ed intervento che sono sempre più evidenti. Il mondo imprenditoriale ha già dimostrato una profonda sensibilità per i progetti a vocazione sociale, a partire dalle imprese più strutturate ed organizzate fino a quelle più piccole e meno articolate. La differenza risiede nella determinazione del proprio approccio strategico e nel ruolo che l’impresa ha deciso responsabilmente di assumere“.

L’Agorà

Un ruolo centrale all’interno del Consorzio è assunto dall’Agorà che si occuperà di fornire una supervisione tecnico-scientifica per la scelta delle azioni e degli investimenti che il Consorzio andrà ad effettuare per il perseguimento della propria attività Benefit. Si tratta, in sostanza, di un Advisory Club con funzione consultiva che sarà composto da un parterre di personalità d’eccezione nel campo dell’imprenditoria e del management, della scienza e della cultura, dei media e della comunicazione nonché dell’arte in generale. L’importanza dell’Agorà risiede proprio in questo ampio bagaglio di esperienze di cui sarà portatrice e testimone nonché nella condivisione del perseguimento del beneficio comune e del suo impatto strategico in termini di sistema Paese.

L’Agorà indicherà, infine, le linee guida del Meeting che Value in Action organizzerà ogni anno e che ambisce a diventare un Forum di riferimento e di confronto per i principali attori italiani e internazionali sui principali temi riguardanti l’evoluzione dei modelli di impresa e le dinamiche della loro introduzione nella società.

Le cinque Società del Consorzio

Action Agency

Capofila del Consorzio Value in Action, è una società di Advance Communication e opera sul mercato come Factory di ricerca di nuovi linguaggi di comunicazione. Nata dall’esperienza ultra ventennale di Manuela Ronchi, Founder, Ceo & Managing Director dell’Agenzia, già inclusa nella classifica 2019 di Forbes delle 100 Top Manager più influenti in Italia, la Società cura il concept e la realizzazione di progetti di comunicazione multipiattaforma. Action supporta i suoi clienti integrando i più innovativi strumenti di comunicazione, a partire dalle piattaforme per eventi digitali fino al Podcasting, che ha visto l’Agenzia precursore assoluto in Italia anche grazie ad Action Media Ltd, la Media Company con quartier generale a Londra fondata da Manuela Ronchi con il Filosofo Esecutivo Raffaele Tovazzi.

GFR

É una società di investimenti mobiliari che si occupa anche di consulenza in direzione e gestione aziendale, nonché di sviluppo di progetti imprenditoriali ad elevato contenuto di innovazione. Nasce nel 2018 in continuità con la storia professionale di Roberto Vasè, attualmente CEO e Socio di maggioranza della società. Ad oggi, GFR ha effettuato interventi per il Welfare dei cittadini e per promuovere stili di vita più salutari ed equilibrati. In tale logica sono stati poste realizzate operazioni nel settore della nutraceutica e della produzione dei functional foods, nonché in quello erboristico e biomedicale attraverso un innovativo medical device. Nella logica e nella visione prospettica della società tali interventi rappresentano un obiettivo strategico di fondo, viste le ricadute anche di tipo culturale e sociale che determinano.

Nuovi Paesaggi

É la società di consulenza fondata nel 2018 da Ercole Giammarco.

Nasce dalle esperienze professionali del titolare, prima in una lunga militanza nell’editoria e nella comunicazione (fra l’altro in Condè Nast, come direttore generale, e in Mondadori, come direttore della divisione di “Officina” la factory creativa del Gruppo) e poi nel Terzo Settore, come consulente di Fondazioni , operatore culturale e presidente di una associazione no profit, Sentieri Educativi e Sociali, che lavora principalmente sul degrado sociale delle periferie milanesi anche in collaborazione con la PA.

Create Value

Fornisce consulenza alle imprese private ed alle istituzioni per affiancarle nella creazione di valore per tutti i loro stakeholder. Lo fa affiancando gli imprenditori, i manager, i funzionari nella soluzione dei loro problemi di Strategia complessiva d’impresa, giuridici, finanziari e fiscali, di comunicazione. Impiega le tecnologie più avanzate per velocizzare e rendere efficienti ed efficaci i processi. Aiuta le imprese ad individuare aree di sviluppo e di crescita delle loro attività.

Silaw Global Partnership

Società di recente costituzione che, attraverso le esperienze dei suoi fondatori, garantisce una innovativa consulenza a 360^ principalmente a imprese per la loro crescita. Sostiene le medesime nell’Internazionalizzazione e supporta l’attività di attrazione degli investimenti nel nostro Paese. Particolarmente specializzata nel settore energetico e ambientale, con competenza specialistica nelle nuove tecnologie innovative a supporto dello sviluppo industriale, presta la propria assistenza anche a favore della sostenibilità e dell’economia circolare.