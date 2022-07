Alessia Marcuzzi, bagno a mezzanotte: via il reggiseno. Acqua bollente. FOTO

Alessia Marcuzzi: via il reggiseno, lato B super. Le foto del bagno al chiaro di luna della star di Rai2

Bagno a mezzonotte, anzi, per la precisione "prima di Mezzanotte" per Alessia Marcuzzi. La showgirl posta una sua foto in acqua con la luna che splende sul mare. Immagine bellissima e poetica. Ma la poesia diventa ancor più artistica vedendo la presentatrice Rai di spalle, con l'acqua che arriva alle ginocchia, le braccia che volgono al cielo, niente reggiseno e un lato B super. Bellissima.





Alessia Marcuzzi, vacanze al mare e poi l'esordio su Rai2 con Boomerissima

Alessia Marcuzzi si sta godendo un po' di relax - assieme al marito Paolo Calabresi e alla figlia Mia, avuta con Francesco Facchinetti - in vista dell'attesissimo ritorno in tv. Sarà una delle grandi novità nel palinsesto di Rai2 (dove sbarca dopo 25 anni di matrimonio con Mediaset) alla guida di Boomerissima che il direttore Stefano Coletta ha definito "un programma nel programma". Un varietà che metterà a confronto il presente e il passato (con focus su decenni mitici come gli anni 70-80-90 e 2000).



