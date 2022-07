Wanda Nara in perizoma: lato B spettacolare. Lady Icardi infiamma Ibiza. FOTO

Wanda Nara a Ibiza, le foto da urlo di lady Icardi

L'estate di Wanda Nara scalda i suoi milioni e milioni di fans. La showgirl argentina - in vacanza a Ibiza - negli ultimi giorni ha pubblicato una serie di foto e video sui social che hanno fatto felici i follower.

Wanda Nara a Ibiza: perizoma e... il video della moglie di Mauro Icardi

La moglie dell'attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi (sogni di diversi club europei e italiani - Monza di Berlusconi-Galliani e Roma di Mourinho ad esempio secondo alcuni rumors di calciomercato - ma va ricordato che Maurito ha ancora due anni di contratto con il Psg) mostra un fisico come sempre da urlo e l'immagine in perizoma mentre prende il sole merita un 110 e lode. Ma non solo quella...

Wanda Nara spettacolare: guarda il video